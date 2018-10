Ewa Wilczyńska: Według pierwszych sondażowych wyników exit pool zrobionych na zlecenie telewizji TVP, TVN i TV Polsat, Jacek Sutryk wygrał wybory w pierwszej turze z wynikiem 50,1 proc., a druga Mirosława Stachowiak-Różecka otrzymała 27,8 proc. Sondaże przedwyborcze dawały mu wprawdzie zwycięstwo, ale dopiero w drugiej turze.

Dr hab. Anna Pacześniak: Na samym początku pojawiały się sondaże, które mówiły o możliwej wygranej Jacka Sutryka w pierwszej turze, później liczby zaczęły się zmieniać. Nie oznacza to jednak, że te sondaże były błędne. Wydaje mi się, że część wyborców przy urnach postanowiła kierować się nie głosem serca, ale rozsądku i zagłosować na najsilniejszego kandydata, który ma szansę wygrać z głównym oponentem. Doszło tu do koncentracji wyborców antyPiS. O podobnym zjawisku możemy mówić w przypadku Warszawy i Łodzi, gdzie kandydaci Koalicji Obywatelskiej wygrali z jeszcze większą przewagą głosów nad kontrkandydatami. Wydawało się mało prawdopodobne, by Patryk Jaki wygrał wybory w Warszawie, zaskakuje jednak, że najprawdopodobniej nie będzie nawet drugiej tury.