Odcinek między ulicami Piołunową a Osiniecką zostanie otwarty w nocy z piątku na sobotę. - Prosimy zwracać uwagę na oznakowanie, ponieważ pierwszeństwo przejazdu zostanie dostosowane do nowej trasy między ulicami Średzką i Graniczną - mówi Marek Szempliński z Wrocławskich Inwestycji.

Obwodnica Leśnicy to jedna z najważniejszych wrocławskich inwestycji drogowych ostatnich lat. Mieszkańcy zachodniej części miasta i przyległych gmin czekali na jej realizację ponad dekadę. Budowa ciągnęła się jednak w żółwim tempie. 7 km trasy powstawało aż trzy lata.

Mieszkańcom tak zależało na tej obwodnicy, że blokowali ul. Średzką w Leśnicy, by przekonać władze Wrocławia do budowy trasy. Potem była walka z przeciwnikami drogi, którzy nie chcieli jej pod oknami. Rozgorzała batalia na pisma, odwołania i protesty. Samo projektowanie trasy trwało dwa lata. Wreszcie w październiku 2015 roku rozpoczęły się pierwsze prace. Powstał jednak wtedy ledwie 300-metrowy odcinek, a i tak budowany był aż 10 miesięcy. Przy czym w przypadku tej obwodnicy nie chodzi o jakąś wielką arterię, a ledwo pojedynczą jezdnię, szeroką na 7 metrów. Z kolejnymi fragmentami też jednak mnożyły się problemy. W grudniu 2017 r. gotowe były kolejne 4,5 km drogi od Średzkiej do Piołunowej.