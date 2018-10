Do zdarzenia doszło 19 grudnia ubiegłego roku w Goli Świdnickiej. Małżeńskie świętowanie zakończyło się kłótnią, bo on chciał wyjść z domu. Wcześniej pili alkohol i ona nie chciała się na to wyjście zgodzić. Doszło do kłótni, wyzwisk i w końcu rękoczynów.

Mąż wypchnął żonę przez balkon, który znajdował się na pierwszym piętrze, a gdy spadła, uciekł i schował się w krzakach. Na szczęście upadek widzieli sąsiedzi, którzy wezwali pogotowie.

Mieszkanka Goli Świdnickiej miała połamane kręgi i żebra. Pogotowie zawiozło ją do szpitala. Tymczasem jej małżonek, gdy z krzaków zobaczył pod domem policję, zaczął uciekać. Udało się go jednak zatrzymać i zabrano go do komisariatu. Miał aż pięć promili alkoholu w organizmie.

Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty. – Prokurator oskarżył go o usiłowanie spowodowania choroby realnie zagrażającej życiu i znęcanie nad żoną – mówi szef świdnickiej Prokuratury Rejonowej Marek Rusin.