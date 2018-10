Po trwającym pół roku procesie zapadł wyrok w sprawie 31-letniego Sebastiana W. Sąd wymierzył mężczyźnie karę 4,5 roku więzienia za pobicie ze skutkiem śmiertelnym 24-letniego Gracjana P. Mężczyzna ma zapłacić też 45 tysięcy złotych zadośćuczynienia rodzinie zmarłego mężczyzny.

Prokuratura oskarżała Sebastiana W. o to, że 24 sierpnia 2017 r. pod klubem Banana wziął udział w pobiciu 24-letniego Gracjana. Z ustaleń sądu wynika, że to Sebastian W. zadał pierwszy cios. – Uderzył go pięścią w głowę, w wyniku czego Gracjan upadł – mówił podczas ogłoszenia wyroku prowadzący sprawę sędzia Zbigniew Moska. Tego, co działo się później, nie sposób opisać. Młody mężczyzna był bity i kopany, nawet gdy już leżał. Z zebranego do tej pory materiału dowodowego wynika, że najwięcej ciosów zadał mu jednak drugi uczestnik zajścia – Paweł J., który zaraz po zdarzeniu uciekł z kraju. Udało się go zatrzymać na początku września. W osobnym procesie będzie odpowiadał za zabójstwo – taki zarzut postawiła mu bowiem prokuratura.