Trwają poszukiwania Macieja Dębskiego. 21-letni student Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu zaginął w nocy z 14 na 15 października. Mężczyzny szuka rodzina, policja, znajomi i żandarmeria wojskowa.

- 15 października wpłynęła do nas z Komendy Wojewódzkiej Policji informacja o zaginięciu. Tego samego dnia żołnierze z Wydziału Żandarmerii Wojskowej z Wrocławia podjęli działania poszukiwawcze wspólnie z policją - informuje ppłk Artur Karpienko, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej. - Do chwili obecnej nie przyniosły one skutku - dodaje.

Sprawdzali głęboki dół

Zarówno policja jak i żandarmeria zapewniają jednak, że poszukiwania 21-letniego studenta trwają. W piątek strażacy przez ponad godzinę przeszukiwali opustoszały, zarośnięty wysokimi chaszczami teren między ulicami Dmowskiego a Mieszczańską. W asyście policji i żandarmerii sprawdzali także głęboki dół wykopany niemal na środku zarośniętej krzakami działki. Poszukiwania te okazały się jednak bezskuteczne.