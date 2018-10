W tym roku mija 150 lat, odkąd Huby włączone zostały w granice administracyjne Wrocławia. Pod koniec XIX wieku na terenach dawnej wsi zaczęła powstawać zwarta zabudowa wielkomiejska. Wcześniej znajdowały się tam m.in. miejski ogród ze szkółką i gospodarstwa kapuściarzy, którzy dostarczali warzywa wrocławianom. Wydobywano też glinę, czego pamiątką jest obecnie ul. Gliniana. W wyrobiskach po tym surowcu powstały stawy rybne. Bogacące się miasto potrzebowało jednak przestrzeni pod rozbudowę. Dodatkowym impulsem do zmian było powstanie w okolicy dwóch dworców. Jeden z nich - najstarszy we Wrocławiu - zaczął działać w 1842 roku przy dzisiejszej ul. Małachowskiego i obsługiwał Kolej Górnośląską. Drugi to Dworzec Główny z 1857 roku. To przyciągnęło wielu przyjezdnych. Powstała więc potrzeba zagospodarowania najbliższej okolicy, w tym Pól Stawowych, czyli terenu otoczonego ulicami Suchą, Borowską, Glinianą i Gajową.