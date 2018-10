Dorota P. zmarła 9 czerwca w jednym z wrocławskich szpitali. To ona w 1999 roku rozpoznała Tomasza Komendę, wnuka swojej sąsiadki, na jednym z portretów pamięciowych. Miała o tym powiedzieć podczas imprezy, na której był jeden z wrocławskich policjantów.

Jej zeznania powiązały go także z zamordowaną Małgosią i Miłoszycami, w których doszło do morderstwa. Przekonywała, że Tomasz Komenda jest agresywny, a jego rodzina patologiczna. Twierdziła, że dziewczyna Komendy była z Jelcza-Laskowic, tak jak zamordowana Małgorzata. Mówiła także, że chłopak pożyczał od niej pieniądze na benzynę, by w sylwestra 1996/1997, kiedy zamordowano Małgosię, dojechać do Miłoszyc.

Dorota P. w śledztwie zeznawała, jakby była dobrą znajomą Tomka i jego rodziny, chociaż ci twierdzą, od lat nie mieli z nią kontaktu. Wcześniej mama Tomasza Komendy opiekowała się jej synem, on sam widział kobietę kilka razy na korytarzu.