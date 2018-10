Jego rodzina częściowo ocalała z Holocaustu, dzięki pomocy Heleny i Bronisława Krzyżanowskich. Po wojnie wyemigrował z matką i bratem do Francji, a w 1948 r. do Izraela.

Dzisiaj Zeev Baran oprócz tego, że jest uznanym architektem i urbanistą, od wielu lat zajmuje się także aktywnością dydaktyczną w Izraelu i zagranicą. Jest też członkiem Stowarzyszenia Literatów Polskich i napisał sześć książek w naszym języku. Jednym z głównych celów jego pracy jest promocja Polski w Jerozolimie i w Izraelu oraz dialog i współpraca między naszymi narodami.

Walczy o prawdziwą historię

Do Wrocławia przyjedzie na zaproszenie Politechniki Wrocławskiej. 23 października Zeev Baran wygłosi wykład na temat, który szczególnie leży mu na sercu: polsko-żydowskie pojednanie. Zapowiada, że odniesie się też do prawd historycznych i zasad moralnych, do których nie mogą się mieszać politycy.