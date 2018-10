Po kilku dniach poszukiwań świdnicka policja zatrzymała mieszkańca miasta, który swoją niechęć do PiS-u wyraził, niszcząc plakaty Jacka Drobnego – kandydata tej partii na prezydenta Świdnicy.

Mężczyzna od 6 do 16 października zniszczył 18 banerów (o sprawie pisaliśmy TUTAJ). Część z nich pociął, a cztery przemalował. Na dwóch Drobny był upodobniony do Żyda. Na kolejnych dwóch dorysowano mu grzywkę, charakterystyczny wąs i symbol nazistowskich Niemiec.

Okazało się, że sprawcą wandalizmu jest 67-letni Zygmunt C. Mężczyzna niszczył plakaty w okolicy, w której mieszkał. Działał zawsze w nocy. Mimo że w okolicy wisiały też materiały wyborcze innych kandydatów, wybierał zawsze banery kandydata PiS-u. To wzbudziło podejrzenia, że nie jest to przypadkowe działanie.

Zygmunta C. policja zatrzymała 17 października o 4 nad ranem. Wczoraj (16.10) mężczyzna został przesłuchany i przyznał się do niszczenia plakatów. Na policji mówił, że nie lubi PiS-u.