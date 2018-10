Od 80 do 90 mln zł ma kosztować nowa, ponad trzykilometrowa linia tramwajowa przez Ołtaszyn do wsi Wysoka w gminie Kobierzyce. Torowisko do wrocławskiego osiedla we wrześniu 2016 r. w ramach Wrocławskiego Programu Tramwajowego zapowiedział Rafał Dutkiewicz. W jakim wariancie, wciąż nie wiadomo. W marcu, po konsultacjach społecznych, z ośmiu zaproponowanych wariantów, wrocławianie wskazali trzy, które przeszły do „dalszego etapu”: biegnący równolegle do Agrestowej przez tereny wojskowe przy ul. Zwycięskiej, kolejny ul. Weigla – Spiską – Orawską – Łubinową – Agrestową do Zwycięskiej i od pętli Krzyki ulicą Karkonoską i Zwycięską.

Niezależnie od ostatecznego wyboru wariantu, trasa ma być wydłużona do Wysokiej. W środę we wrocławskim Ratuszu prezydent Rafał Dutkiewicz i wójt Kobierzyc Ryszard Pacholik podpisali list intencyjny w tej sprawie.

– Ślubuję – mówi Dutkiewicz – że ta inwestycja się dokona do 2022 r. Kobierzyce są ważne dla Wrocławia, a Wrocław dla Kobierzyc.