Do nowego szpitala mają zostać przeniesione oddziały, poradnie i pracownie z Dolnośląskiego Centrum Onkologii przy pl. Hirszfelda i Centrum Chorób Płuc przy ul. Grabiszyńskiej. Pacjenci mają mieć zapewnione kompleksowe leczenie nowotworów na każdym etapie choroby - przeprowadzane będą tam zabiegi chirurgiczne, chemioterapia czy radioterapia.

W budynku planowane jest powstanie 10-12 sal operacyjnych, w których rocznie ma być przeprowadzanych ok. 10 tys. zabiegów. Na pacjentów ma czekać 600 łóżek i najnowocześniejsza aparatura. W szpitalu ma powstać również przychodnia przyszpitalna z 25 poradniami specjalistycznymi. - To będzie jedna z najnowocześniejszych placówek w Europie - mówi dr Adam Maciejczyk, dyrektor DCO we Wrocławiu.

Nowoczesny ma być nie tylko sam budynek, ale też system zarządzania. Ośrodek ma koordynować leczenie nowotworów w całym województwie tak, by jak najlepiej wspomagać pacjentów w procesie leczenia (choćby szczegółowo wskazując im gdzie i kiedy powinni się pojawić).