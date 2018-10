Jacek Levernes weźmie dziś udział w wydarzeniu Made in Wrocław, które jest połączeniem płatnej konferencji dla biznesu i darmowych targów dla wszystkich mieszkańców. We Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia będzie można poznać innowatorów, doświadczonych menedżerów i założycieli firm wartych nawet miliard dolarów.

Made in Wrocław poprowadzi Maciej Orłoś. Więcej szczegółów na stronie made-in-wroclaw.pl.

Oto rozmowa z Jackiem Levernesem*, honorowym prezesem ABSL

Marcin Hołubowicz: – Wiele lat spędził Pan za granicą, aż w końcu zdecydował się wrócić do Wrocławia. Dlaczego?

Jacek Levernes: – Urodziłem się we Wrocławiu, jednak sporą część mojego życia spędziłem za granicą. Wyjechałem, gdy miałem osiem lat – najpierw do Norwegii, później do Hiszpanii. Studiowałem w Stanach Zjednoczonych, Francji i Singapurze. Następnie powróciłem do pracy w USA, skąd przeniosłem się do Belgii, później do Szwajcarii i 13 lat temu powróciłem do Wrocławia.