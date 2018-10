Mieszkanka Wielkopolski została zatrzymana przez funkcjonariuszy Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu, gdy w jej walizce odkryto sterydy anaboliczne, pochodne hormonów i tzw. blokery, których głównym zadaniem jest tłumienie bądź aktywowanie wytwarzania przez organizm ludzki poszczególnych hormonów.

Dla celników zdumiewająca była liczba ujawnionych środków farmaceutycznych - łącznie 16 185 sztuk.

Turystka, która wracała z Riwiery Tureckiej, wyjaśniła, że „przy okazji” postanowiła przywieść w bagażu „suplementy i tabletki” dla swoich synów, którzy uprawiają kulturystykę. Zakupów dokonała w tureckiej aptece, płacąc – jak oświadczyła – około pięciu euro za opakowanie. W Polsce ceny tych preparatów sięgają około 150 zł, a np. w Holandii około 100 euro.

Kobieta nie miała wymaganego pozwolenia głównego inspektora farmaceutycznego ani nie zadeklarowała przewożenia medykamentów. – Osoby fizyczne mogą przewieźć legalnie, na podstawie zaświadczenia lekarskiego, ograniczoną ilość leków na własny użytek (do pięciu opakowań) – tłumaczy Agata Drozd-Żurawska, naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu. Dlatego turystce grozi teraz grzywna albo kara pozbawienia wolności do dwóch lat.