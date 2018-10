Przebudowa ul. Buforowej trwa od grudnia ubiegłego roku. - Od 19 października planujemy udostępnić przejazdy w ulice Terenową i Konduktorską. Na rondzie, powstającym przy Terenowej, ruch ma być przełożony na jego zachodnią stronę i od ronda na nową jezdnię w kierunku Konduktorskiej - informuje Marek Szempliński z Wrocławskich Inwestycji i apeluje, by zwracać uwagę na oznakowanie.

Kolejne prace, które zostaną wykonane, to demontaż przęseł na wiadukcie kolejowym. - W związku z tym nastąpią nocne zamknięcia przejazdu ulicą Buforową. Ograniczenia planowane są w dniach od 19 do 22 października 2018 r. w porze najmniejszego natężenia ruchu - mówi Szempliński.

W nocy z piątku na sobotę ul. Buforowa zostanie zamknięta od godz. 23.15 do 5, w nocy z soboty na niedzielę od godz. 22.45 do godzin 5.20, a w nocy z niedzieli na poniedziałek od godz. 22.45 do 4.30.