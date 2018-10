11 listopada przedstawiciele organizacji prodemokratycznych stanęli na trasie marszu narodowców z transparentem "Polska wolna od faszyzmu". W ich stronę poleciały obelgi i race, jedna osoba została ranna (sprawcy do tej pory nie ustalono). Ostatecznie policja usunęła ich z jezdni, spisała dane osobowe, a niedługo później skierowała przeciwko nim akt oskarżenia za blokowanie manifestacji "Wielka Polska Niepodległa".

We wtorek w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu odbyła się ostatnia rozprawa. Miał być w jej trakcie przesłuchany świadek, a jednocześnie poszkodowany - Krzysztof M., który był organizatorem marszu narodowców. Na posiedzenie jednak się nie stawił, a sąd wytłumaczył, że nie był w stanie dostarczyć mu wezwania, ponieważ zmienił on adres zamieszkania. Odczytano więc zeznania, które złożył na komisariacie. Przekonywał, że marsz narodowców był tak naprawdę wydarzeniem rodzinnym. - Było tam wiele rodzin, ale ze względu na pogodę się wycofały - mówił policji. Policję przekonywał także, że czuje się skrzywdzony, bo blokujący manifestację użyli wobec narodowców hasła "faszyści", które "dla każdego Polaka jest obraźliwe". Zeznał także, że mowy nienawiści w czasie zorganizowanej przez niego manifestacji nie było, a blokada była prowokację.