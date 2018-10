Na 13-latka spadł potężny konar w piątek po godz. 13. Uczeń jednej z legnickich podstawówek brał tam udział w lekcji wychowania fizycznego, na którą zabrał podopiecznych nauczyciel.

Do przygniecionego chłopca zostało wezwane pogotowie. Medycy musieli reanimować 13-latka i nieprzytomnego zabrali do szpitala. Tam okazało się, że ma złamane kości czaszki i jego stan jest bardzo ciężki. Trzeba było go poddać operacji neurochirurgicznej.

Konar spadł też drugiego ucznia, ale tylko niegroźnie go ranił. Chłopiec został opatrzony i wrócił do domu.

Sprawą zajęła się Prokuratura Okręgowa w Legnicy. Nauczyciel został wezwany na przesłuchanie. Po nim zostały mu postawione dwa zarzuty. Według śledczych pedagog naraził na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 10 uczniów. Drugi zarzut – jak tłumaczy prokurator – dotyczy nieumyślnego spowodowania u jednego z podopiecznych ciężkiego obrażenia ciała stanowiącego chorobę realnie zagrażającą życiu.