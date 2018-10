Konferencja firmy Microsoft to co roku największe wydarzenie podczas targów E3 w Los Angeles. To właśnie w tym miejscu zapowiedziano drugą część popularnej gry o zombie „Dying Light”, w którą na całym świecie gra ponad 13 mln osób. Ten tytuł jest wielkim sukcesem studia Techland.

Firma założona w 1991 r. przez Pawła Marchewkę jest dzisiaj jednym z polskich liderów na rynku gier. Techland ma miliony graczy na całym świecie, a twórca firmy zajął 7. miejsce (awans z miejsca 12.) w tegorocznym rankingu 100 najbogatszych Polaków tworzonym przez „Forbes”. Imperium gier komputerowych ma główną siedzibę we Wrocławiu, a także duży oddział deweloperski w Warszawie oraz centrum finansowo-logistyczne w Ostrowie Wielkopolskim.

Paweł Marchewka: – Gdy zakładałem firmę, nie spodziewałem się, że gry staną się tak masowe, a branżowe targi będą ściągać po 300-400 tys. fanów. Oczywiście od początku chcieliśmy być firmą znaczącą. Nie było to takie proste, ale zawsze wierzyłem, że uda nam się pokazać produkty, które ludzie pokochają – opowiada twórca firmy Techland Paweł Marchewka. – Wiedziałem, w jakie gry sam chciałbym zagrać, ale nikt ich wcześniej na Zachodzie nie zrobił. Byłem przekonany, że w Polsce można robić rzeczy niemożliwe. Mój sekret to ambicja, determinacja i codzienna praca z wyjątkowymi ludźmi.

Zaczęło się od amigi

Pomysł na firmę narodził się w 1991 r. Paweł Marchewka mieszkał pod Ostrowem Wielkopolskim. To były czasy, kiedy gry można było kupić na giełdach komputerowych głównie w dużych miastach, takich jak Wrocław czy Warszawa. Miał wówczas amigę, na giełdzie kupował do niej dyskietki.