Budowa tego prawie 36-kilometrowego odcinka rozpoczęła się w 2014 roku i była podzielona na dwa zadania: fragment Legnica – Jawor oraz Jawor – Bolków. Ich realizacją zajęły się firmy Eurovia, Warbud i Mota-Engil. Prace udało się zakończyć w terminie. Wartość tej inwestycji to około 619 mln zł. Jej finansowanie ze środków unijnych zapewnił rząd PO i PSL. Natomiast na symboliczne przecięcie wstęgi przejechali przedstawiciele PiS: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i dyrektor Departament Programów Infrastrukturalnych Jarosław Orliński. Był też wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak.

Oddany w poniedziałek do ruchu odcinek ma być przedłużony. We wrześniu 2018 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawców budowy około 32-kilometrowego fragmentu S3 od Bolkowa do granicy państwa. Ta inwestycja jest również podzielona na dwie części. 16-kilometrowy odcinek od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ w trybie „zaprojektuj i buduj” ma wykonać konsorcjum z liderem PORR z Warszawy za – jak informuje GDDKiA – ponad 1,5 mld zł.