Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Za jej przyjęciem był tym razem także Tadeusz Samborski, wicemarszałek odpowiedzialny za kulturę, który do tej pory bronił dyrektora, a półtora roku temu, kiedy zarząd próbował po raz pierwszy odwołać szefa Teatru Polskiego, był przeciwny tej decyzji. - Tym razem jednak argumenty okazały się nie do podważenia - powiedział nam.

Jakie to argumenty? To powstanie zobowiązań wymagalnych przez co najmniej trzy miesiące z rzędu; pozbawione podstawy prawnej zwolnienia aktorów i pracowników teatru (w przypadku części z nich zapadły prawomocne wyroki, wyplata odszkodowań będzie kosztować teatr ok. 90 tysięcy złotych) oraz naruszenie prawa przy wynajmie mieszkania służbowego, za które częściowo płacił teatr.

Jerzy Michalak, członek zarządu województwa: - Powołanie Cezarego Morawskiego na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego miało być remedium na kłopoty finansowe tej sceny. Tymczasem lekarstwo okazało się gorsze od choroby. Nie mogliśmy tolerować dłużej tej sytuacji.