Rozmowa z Martą Lempart*, kandydatką na prezydentkę komitetu Wrocław dla Wszystkich

Magdalena Kozioł: Smog nie jest w mieście problemem? W programie wyborczym komitetu Wrocław dla Wszystkich nie ma o nim ani słowa.

Marta Lempart: To jest problem, który uznaliśmy za tak oczywisty, że umknął nam przy pisaniu programu, co jest wpadką tym bardziej, że we współpracy i na prośbę Dolnośląskiego Alarmu Smogowego zajęliśmy już w tej sprawie obszerne stanowisko.

Program walki ze smogiem znajduje się też w indywidualnych programach naszych kandydatów, m.in. Tadeusza Mincera, radnego osiedla Psie Pole, który jest naszą „jedynką” w okręgu 7 i Marcina Czerwińskiego, „dwójki” w okręgu 3.

Ale co proponujecie w kwestii smogu?

– Obecnie wymiana pieców na ekologiczne idzie bardzo wolno. Miasto nie przeznacza na to nawet 20 mln zł rocznie, a powinno co najmniej dwa razy tyle. Drugim zadaniem, które pozwoli walczyć ze smogiem, jest rozwój komunikacji miejskiej i ograniczenie ruchu samochodów. Ale nie w sposób siłowy.

Największy kłopot mieszkańcom sprawia poruszanie się po Wrocławiu z jednego osiedla na drugie. Muszą najpierw dojechać do centrum i tu się przesiąść do autobusu i tramwaju, który zawiezie ich dalej. Owszem, mamy linie okólne, ale one kursują zbyt blisko rynku, co sprawia, że wielu kierowców nie mając żadnej alternatywy, wjeżdża do centrum albo przemieszcza się samochodem z osiedla na osiedle. A tramwaje powinny kursować w odległości od 2-3 do 4-5 km od rynku.

Chcecie o 100 mln zł zwiększyć nakłady na transport, by zbliżyć się do poziomu Krakowa, Poznania i Łodzi. A skąd pani weźmie dodatkowe pieniądze na budowę nowych linii tramwajowych na Popowice i Nowy Dwór? Po przetargach, w których firmy żądają ogromnych pieniędzy, wiadomo, że aby te inwestycje rozpocząć, trzeba zaleźć środki.

– Trzeba zrobić audyt wydatków, wdrożyć budżet zadaniowy, przestać wydawać pieniądze bez sensu. Szczególnie na remonty i naprawy ad hoc, realizowane na ostatnią chwilę, które kosztują kilkakrotnie więcej, niż gdyby zostały w normalny sposób zaplanowane. Czyli najpierw zabezpieczenie środków i realny, wieloletni plan napraw i utrzymania istniejącej infrastruktury. Wstrzymamy duże, spektakularne inwestycje i imprezy wizerunkowe. Zapewniam, że pieniądze się wtedy znajdą.