12 ZDJĘĆ Konwencja wyborcza KWW Rafała Dutkiewicza (TOMASZ PIETRZYK)

- Jakiś czas temu odwiedzający mnie Donald Tusk mówił, że marzy mu się, by cała Polska była jak Wrocław. My chcemy, by był nim choć cały Dolny Śląsk. I zrobimy to! - mówił w niedzielę na konwencji swojego sejmikowego komitetu Rafał Dutkiewicz.