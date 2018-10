- Dynamika społeczeństw się zmienia, a co za tym idzie, zmieniają się schematy zamieszkania. Młodzi wyprowadzają się na studia, gdy zaczną zarabiać wynajmują większe mieszkania, częściej przenoszą się z miasta do miasta. Kiedyś kupowaliśmy komplet ciężkich mebli, które miały służyć przez lata. Dziś te kanapy czy regały często trafiają na śmietnik, bo nie nadają się do transportu podczas przeprowadzki - tłumaczy dr Jerzy Łątka z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, organizator Letniej Szkoły Architektury. Studenci mieli za zadanie zaprojektować takie elementy wyposażenia, które będzie można nie tylko łatwo przewieźć, ale także zutylizować.

- I właśnie tektura, papier czy lekkie sklejki to materiał, który łatwo poddaje się recyklingowi, nie mając negatywnego wpływu na środowisko - dodaje dr Łątka.

Papierowy ser

Tegoroczne warsztaty trwały od 23 września do 7 października i uczestniczyło w nich 25 studentów Politechniki Wrocławskiej. W pierwszym tygodniu uczestnicy szkoły brali udział w kursach projektowania, podczas których przygotowywali i prezentowali pomysły związane z zadanym tematem. Najpierw rysowali ręcznie, potem uczyli się od specjalistów, jak przenieść swoje projekty do programu komputerowego Vectorworks.