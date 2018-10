1 ZDJĘCIE Areszt śledczy we Wrocławiu (MIECZYSŁAW MICHALAK)

- Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia, by trzymać Alinę D. w areszcie we Wrocławiu - przekonuje w skardze do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu obrońca 79-letniej adwokatki mecenas Andrzej Pasierski. Dodaje, że jego klientka jest wręcz ofiarą tortur, a prokuratura nie ma argumentów, by dalej wnosić o utrzymanie aresztu.