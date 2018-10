3 ZDJĘCIA Konferencja prasowa w sprawie projektu ustawy 'Szczepimy - bo myślimy'. Od lewej: Paweł Wróblewski - Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, Robert Wagner - wrocławski społecznik i mec. Marcin Kostka (TOMASZ PIETRZYK)

W listopadzie ma rozpocząć się zbiórka 100 tys. podpisów pod projektem ustawy wprowadzającym zaszczepienie dziecka do kryteriów przyjęcia go do przedszkoli i żłobków. Podpisywać się będzie można m.in. w siedzibach okręgowych izb lekarskich.