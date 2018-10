53-letnia Marzena A. w tym czasie była zatrudniona jako starszy inspektor do spraw księgowości w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzych i z racji wykonywanych obowiązków służbowych odpowiadała między innymi za prowadzenie ksiąg rachunkowych i wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

- W czasie swojego zatrudnienia w wyżej wskazanej jednostce Marzanna A. podrabiała faktury wystawiane na rzecz gminy Wałbrzych przez różne podmioty, w ten sposób, że kopiowała je i wpisywała na nich numery należących do niej rachunków bankowych, po czym przedkładała je do akceptacji swoim przełożonym, którzy wprowadzeni przez nią w błąd akceptowali je do realizacji. Następnie środki finansowe wskazane w przerobionych fakturach były przelewane na konto podejrzanej - informuje prokurator Tomasz Orepuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Kobieta miała tak podrobić ponad 200 faktur. Przyznała się do winy. Nie potrafiła jednak wskazać, na co przeznaczyła skradzione pieniądze.