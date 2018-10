W poniedziałek Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło przetarg na doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne dla przygotowania projektu „Nowe zagospodarowanie Placu Społecznego we Wrocławiu” w ramach Partnerstwa Publiczno -Prywatnego. Ubiegłym roku o pomoc w tej sprawie wystąpiły do resortu władze Wrocławia, które chcą przeprowadzić kompleksową przebudowę układu komunikacyjnego w tej części miasta zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania i konkursem urbanistycznym z 2007 r., który wygrała pracownia Gottesman Szmelcman Architecture Sarl z Paryża, a jej koncepcja nawiązywała do przedwojennej przestrzeni – czyli gęsto zaludnionej strefy mieszkaniowej z dużą ilością zieleni.

Realizacja tej koncepcji oznaczałaby zamknięcie dotychczasowych głównych trasy komunikacyjnych z placu Dominikańskiego w kierunku mostu Grunwaldzkiego i z mostu Pokoju na ul. Pułaskiego, wyburzenie istniejących estakad oraz wybudowanie tunelu drogowego przebiegającego wzdłuż budynku Urzędu Wojewódzkiego, którym poprowadzony miałby zostać ruch z mostu Pokoju. Pomysł przewiduje również zamknięcie ciągu komunikacyjnego z placu Dominikańskiego do mostu Grunwaldzkiego i poprowadzenie ruchu przebudowywaną ul. Słowackiego i ul. Podwale.