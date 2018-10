W czwartek 11 października sędzia Zbigniew Moska po raz drugi zakończył proces 31-letniego Sebastiana W. oskarżanego o to, że 24 września 2017 r. pod Banana Clubem w centrum Wrocławia wziął udział w bójce, która zakończyła się śmiercią 24-letniego Gracjana.

Podczas procesu ustalono, że 31-latek zaczął bójkę. Na nagraniu z monitoringu klubu Banana widać, że przed wejściem stoją Gracjan oraz trzech mężczyzn. Rozmawiają, Gracjan ma ręce z tyłu. Nagle jeden z tej trójki – właśnie Sebastian W., uderza go otwartą ręką w twarz. Tego, co dzieje się później i co nagrał monitoring, nie sposób opisać. Młody mężczyzna jest bity i kopany, nawet gdy już leży.

Powinni siedzieć na jednej ławie

Ale nie bije go Sebastian W. Najwięcej ciosów zadaje Paweł J., który na ławie oskarżonych powinien zasiąść obok W. Mężczyzna jednak będzie miał osobny proces, bo zaraz po zdarzeniu uciekł z kraju. Przez rok szukała go policja. Wydano za nim list gończy, bo z monitoringu i zeznań świadków wynika, że to on był najbardziej aktywną stroną w pobiciu Gracjana.