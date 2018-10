Mieszkańcom tak zależało na tej obwodnicy, że blokowali ul. Średzką w Leśnicy, by przekonać władze Wrocławia do budowy trasy. Potem była walka z przeciwnikami drogi, którzy nie chcieli jej pod oknami. Rozgorzała batalia na pisma, odwołania i protesty. Samo projektowanie trasy trwało dwa lata. Wreszcie w październiku 2015 roku rozpoczęły się pierwsze prace. Powstał jednak wtedy ledwie 300-metrowy odcinek, a i tak budowany był aż 10 miesięcy. Przy czym w przypadku tej obwodnicy nie chodzi o jakąś wielką arterię, a ledwo pojedynczą jezdnię, szeroką na 7 metrów. Z kolejnymi fragmentami też jednak mnożyły się problemy. W grudniu 2017 r. gotowe były kolejne 4,5 km drogi od Średzkiej do Piołunowej.

Jednak przez pięć miesięcy nowa jezdnia stała zamknięta. Wydział inżynierii miejskiej nie zdecydował się oddać jej do ruchu, bo brakowało 100 metrów chodnika. Trzeba go było wybudować na ul. Jerzmanowskiej, bo tamtędy miał być poprowadzony tymczasowy objazd. Był konieczny, bo nie udało się w porę ukończyć środkowego odcinka obwodnicy. Prace zaczęły się tam z dziesięciomiesięcznym opóźnieniem, bo tyle trwało wydanie wszystkich niezbędnych zgód.