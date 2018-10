Do wydarzeń doszło 10 marca 2017 roku. Patrol policjantów miał znaleźć na obrzeżach Wałbrzycha zamarzniętego człowieka. Był nim bezdomny Czesław Cz.

I na tym zapewne ta tragedia by się skończyła, gdyby na jaw nie wyszedł fakt, że to właśnie ci policjanci wcześniej tego człowieka zatrzymali. Śledztwo ujawniło prawdę.

Co się stało?

Policjantami byli Martin S. i Paweł F. 10 marca przyjechali do wezwania na ulicę Przyjaciół Żołnierza. Ktoś zgłosił, że na ławce od dłuższego czasu siedzi bezdomny. Było bardzo zimno i padał deszcz. Na miejscu funkcjonariusze faktycznie znaleźli Czesława Cz. Czekał na swoją siostrę, która udzielała mu w trudnych sytuacjach wsparcia.

Gdy patrol przyjechał, mężczyzna miał poprosić policjantów o podwiezienie do centrum miasta. – Wróciłam do domu około godziny 17.30 – mówiła przed sądem siostra mężczyzny, Celina Zmysłowska. – Zobaczyłam, że stoi radiowóz. Podeszłam zapytać jednego z dwóch policjantów, którzy tam byli, o brata. Powiedział, że nie zabierają go na izbę wytrzeźwień, bo jest trzeźwy. Powiedział też, że wysadzą go w centrum i on sobie tam poradzi.