Zanim poraził człowieka paralizatorem, krzyknął: „Wynocha stąd!”. Nie podobało mu się, że mężczyzna na teren otaczający świątynię wprowadził małego yorka. I mimo iż ten wziął go na ręce, duchowny postanowił wymierzyć mu karę. Wybiegł z kościoła i poraził mężczyznę w brzuch. Odwiozła go do szpitala karetka.

Doszło do tego w czerwcu 2016 r. na terenie Sanktuarium Marii Śnieżnej na Górze Iglicznej koło Międzygórza. Ksiądz Andrzej A., kustosz sanktuarium i rektor, został oskarżony o atak z użyciem paralizatora. Zeznania świadków, dowody i zapisy monitoringu nie pozostawiały wątpliwości co do jego winy. Sąd w Kłodzku skazał księdza na 30 godzin prac społecznych w miesiącu przez 10 miesięcy.

Ale Andrzej A. nie chciał pogodzić się z wyrokiem i odwołał się od niego. Sentencję podtrzymał jednak sąd II instancji w Świdnicy. – Innego wyroku niż wyrok sądu w Kłodzku być nie mogło – mówiła sędzia Ewa Rusin podczas uzasadniania. – Prawem oskarżonego jest się bronić i nie przyznawać, ale czas też najwyższy na refleksję. Może warto okazać słowa przebaczenia, wyrazić żal i wyciągnąć rękę do poszkodowanego.