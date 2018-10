Cała trasa na Nowy Dwór ma kosztować 230 mln zł. Unia Europejska dołoży do niej ok. 110 mln. Czy pieniędzy wystarczy, nie wiadomo. Spółka Wrocławskie Inwestycje otworzyła we wtorek oferty 14 zainteresowanych firm i okazało się, że są bardzo wysokie. Władze Wrocławia, żeby uniknąć powtórki z przetargu na budowę linii tramwajowej na Popowice, gdzie najtańsza oferta na całą trasę była droższa o 121 mln zł, niż zakładał plan wydatków, linię na Nowy Dwór podzieliły na 22 odrębne zadania.

Kilka dni temu wiceprezydent Maciej Bluj był o to postępowanie spokojny.

– Jeżeli – mówił „Wyborczej” – na jakąś część nie będzie wykonawcy, to jesteśmy przygotowani, by inwestycję zacząć.

Może być z tym kłopot. Do wykonania zadania trzeciego, czyli budowy wiaduktu nad ul. Smolecką, zgłosiły się dwie firmy: Przedsiębiorstwo Budowlane Filar z Wrocławia zaproponowało 6,4 mln zł, a Strabag – 7,8 mln. Tymczasem władze Wrocławia za ten etap chcą zapłacić 4,4 mln zł.