Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu otworzył dzisiaj 21 salę bloku operacyjnego. To sala hybrydowa – można na niej wykonywać kilka zabiegów jednocześnie. Interweniować mogą na niej w tym samym czasie kardiochirurdzy, chirurdzy naczyniowi, kardiolodzy, torakochirurdzy. To najnowocześniejsza z tego typu sal w całej Polsce. Podczas operacji może tam pracować od 20 do 30 osób: lekarzy, techników związanych z obsługą sprzętu, zespoły operacyjne czy zespół anestezjologów.

– Zwykle po jednym zabiegu pacjent odbywa rekonwalescencję i musi czekać na kolejną operację. A to wiąże się z ryzykiem powikłań z powodu odkładania kolejnego zabiegu. Dzięki sali hybrydowej zabiegi można wykonać jednocześnie – tłumaczy funkcjonalność nowo otwartego pomieszczenia prof. Marek Jasiński, kierownik Kliniki Chirurgii Serca. – Sala hybrydowa niesie również możliwość operacji małoinwazyjnej, dzięki temu skracamy czas leczenia pacjenta i jego pobytu w szpitalu – podkreśla prof. Jasiński.