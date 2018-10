Nazwisko „Gosen” jest we Wrocławiu sławne, Theodor, ojciec Markusa, to autor najpopularniejszych pomników Wrocławia: Amora na Pegazie, Orfeusza, Iustitii. Markus natomiast okazał się utalentowanym rysownikiem i grafikiem, autorem rysowanych widoków Wrocławia, projektantem witraży do kościoła św. Bernardyna (zniszczonych w czasie oblężenia Festung Breslau), ale przede wszystkim portrecistą zwierząt.

- Gdy Markus miał siedem lat, ojciec wykonał medal, który na awersie miał portret dziecka, a na rewersie arkę Noego z epigramem autorstwa Angelusa Silesiusa: „Wiem. gdzie obraz Boga: On się odbił wiernie w całym swym stworzeniu, tam go ujrzysz na pewno”. Markus uwielbiał zwierzęta i podporządkował im swoje życie - opowiada dr Maciej Łagiewski, który artystę odwiedzał w jego domu nad jeziorem Chiemsee. - Na 250 prac graficznych, wykonanych techniką drzeworytu, linorytu, litografii i akwaforty, aż 205 przedstawia zwierzęta. To prawdziwa arka Noego, aż 90 gatunków, poczynając od zwierząt domowych, przez owady, na gadach kopalnych skończywszy.