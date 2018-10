Motorniczy wrocławskiego MPK i policjant z wrocławskiej drogówki posprzeczali się w kwietniu 2016 roku podczas parady motocyklistów otwierającej imprezę MotoKropla, która odbywa się we Wrocławiu już prawie 10 lat. Motocykliści najpierw modlą się w katedrze na Ostrowie Tumskim, a następnie przejeżdżają ulicami miasta pod centrum handlowe Magnolia. Tam odbywają się koncerty i pokazy maszyn, a każdy chętny może oddać krew.

Motocykliści z katedry pod Magnolię jadą w kolumnie liczącej często kilkaset pojazdów. Policja podczas ich przejazdu zabezpiecza więc skrzyżowania. Tak było i w 2016 r.

Policjant Łukasz C. zatrzymał ruch u zbiegu ulic Legnickiej, Nabycińskiej i Rybackiej. Niestety, na torowisku utknęły dwa samochody osobowe (audi i volkswagen). Ponieważ od strony pl. Strzegomskiego nadjeżdżał tramwaj, funkcjonariusz wrocławskiej drogówki pokazał kierowcom, by podjechali do przodu. Dzięki temu udało się odblokować torowisko w kierunku centrum. Niestety, kierowcy musieli zatrzymać się częściowo na torach w kierunku pl. Strzegomskiego. Tuż przy nich stał też motocykl Łukasza C., z włączonymi sygnałami świetlnymi.