Okręg nr 7 obejmuje obszar: Karłowice–Różanka, Kowale, Psie Pole–Zawidawie, Pawłowice, Sołtysowice, Polanowice–Poświętne–Ligota, Widawa, Lipa Piotrowska, Świniary, Osobowice–Rędzin. Zarejestrowanych jest tam 67 kandydatów, a do wygrania pięć mandatów.

Koalicja Obywatelska liderką swojej listy zrobiła Ewę Wolak, byłą posłankę. Wśród kandydatów jest też kilku obecnych radnych miejskich. Z list KO z drugiego miejsca startuje Magdalena Razik-Trziszka z N., która od 2016 r. walczy o finansowanie z budżetu Wrocławia zabiegów in vitro dla bezpłodnych par. Projekt uchwały zakładał, że rocznie na leczenie 420 niepłodnych par miasto wyda 2 mln zł. Radni się na to nie zgodzili, ale Razik-Trziszka nie odpuszcza, zapowiadając, że po wyborach taki projekt ponownie stanie na sesji, i to jednej z pierwszych. – Obecnie kobiety z problemem niepłodności zostały bez żadnej pomocy – przypomniała.