– My w czasie upałów cieszymy się cieniem drzew. Dlatego sami też powinniśmy do nich wyciągnąć pomocną dłoń – mówi Jerzy Stolarczyk, arborysta, który od kilku lat zajmuje się henrykowskim cisem.

W czasie upałów pomoc jest szczególnie potrzebna, ponieważ drzewo bez dodatkowej wody i cienia mogłoby nie przetrwać lata. Cis jest narażony na wyschnięcie nie tylko ze względu na wiek, ale też brak towarzystwa. – Ten gatunek rośnie zazwyczaj w otoczeniu innych drzew, tu jednak ich brakuje, przez co nie ma naturalnego cienia. Już kilka 80-letnich dębów wystarczyłoby, żeby zapewnić mu odpowiedni cień. Mamy nadzieję, że uda nam się w przyszłości wykonać potrzebne nasadzenia – mówi Jerzy Stolarczyk.

Na razie cień cisowi zapewniają cieniówki, czyli siatki, którymi drzewo jest otoczone. Do podlewania służą pompy, które docierają do głębokich korzeni, a także zamgławiacze tworzące wokół drzewa mgiełkę wody. Trochę tak, jakby padał na nie deszcz albo skraplała się woda z sąsiednich drzew. To wszystko znajduje się na otaczających pień rusztowaniach. Poza tym korzenie cisu są zabezpieczone siatkami, by uchronić je przed gryzoniami.