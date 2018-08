Jest mi ogromnie przykro, że obie Panie z tak zwanej najwyższej półki w pierwszym podejściu do kandydowania na Urząd Prezydenta popełniły kardynalne błędy. Pierwsza z Pań nie potrafiła w ważnym dla kobiet głosowaniu zagłosować zgodnie z oczekiwaniami, druga – pani Lempart – niestety, choć zdawałoby się – dzielna i roztropna – dopuściła się gołosłownych pomówień naruszających jaskrawo dobre imię Prezydenta Rafała Dutkiewicza, pomówień, które rzetelnie wypunktował i odparował w swym artykule red. Harłukowicz.

I z jego artykułu, i z mojej wiedzy wynika, że pretendentka do fotela prezydenckiego nie ma pojęcia o tym, z czym stanowczo i konsekwentnie od paru lat zmagał się tu Rafał Dutkiewicz, ściągając sobie na głowę agresywną niechęć bojówkarzy brunatnych formacji rozpanoszonych w naszym kraju – i to on, jego wizerunek – po spaleniu kukły Żyda – płonął później wraz z wizerunkami kilku innych obywateli protestujących m.in. przeciw zrywaniu przez bojówkarzy i kiboli wykładów (m.in. profesora Baumana).