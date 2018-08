„W związku ze znalezieniem 250-kg bomby lotniczej z czasów II wojny światowej w Porcie Kolegiackim, konieczności jej wydobycia i wywiezienia informujemy, że w czwartek (9 sierpnia) w godzinach 8.00–9.30 będzie prowadzona ewakuacja mieszkańców terenów obszaru Ostrowa Tumskiego” – informuje Urząd Miejski w Głogowie.

Przypomnijmy, że to już kolejna w te wakacje tak duża akcja saperów. Pod koniec lipca robotnicy pracujący na budowie galerii przy Kauflandzie natknęli się na niewybuch. Ładunek znaleziono w rejonie ul. Generała Bema, a jego waga wynosiła ok. 200 kg. Była to bomba z czasów II wojny światowej. Odkryli ją pracujący na budowie robotnicy.

Ewakuacja z terenu Ostrowa Tumskiego obejmie takie miejsca jak: