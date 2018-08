Piotr P. mieszkał w Lubaniu ze swoim synem i córką. W 2014 r. kobieta jednak wyprowadziła się z domu, bo między nią i jej bratem ciągle dochodziło do kłótni. Mężczyzna miał na tyle denerwować siostrę, że uznała, że „wykończy ją psychicznie”. Do dzisiaj choruje na nerwicę i leczy się. W dwupokojowym mieszkaniu zostali tylko ojciec z synem.

61-letni wówczas Piotr P. był bezrobotny i nie miał prawa do zasiłku. Utrzymywał się z prac dorywczych, zbierał złom, a w domu gotował i sprzątał. Jego syn pracował dorywczo w przedsiębiorstwie zajmującym się sprzedażą mebli przywożonych z Niemiec. Był kilkukrotnie karany za różne przestępstwa i kradzieże. Miał też na koncie pobyt w więzieniu.

Z ustaleń śledztwa wynika, że 61-latek nie miał z synem łatwo. Mężczyzna od kilku lat nadużywał alkoholu, zażywał także narkotyki. Pod ich wpływem stawał się agresywny i awanturował się, bił ojca po głowie, miał do niego pretensje o to, że źle sprząta mieszkanie, że go nie wietrzy, ściągał skrzydło drzwi prowadzących do pokoju ojca, a gdy ten zwracał mu uwagę, wyzywał go.