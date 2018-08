Do zatrzymania doszło w poniedziałek po południu. Funkcjonariusze Straży Granicznej, prowadzący nadzór nad kontrolą bezpieczeństwa, realizowaną przez pracowników Służby Ochrony Lotniska we Wrocławiu zostali powiadomieni o tym, że w bagażu jednego z mężczyzn, który chce polecieć do Szwecji, są naboje.

Okazało się, że 36-letni mieszkaniec województwa opolskiego ma w torbie podróżnej 30 nabojów (15 sztuk amunicji posiadającej cechy bojowe, 3 naboje kalibru 308 i 12 sztuk amunicji sportowej).

"Podróżny nie miał przy sobie dokumentów potwierdzających legalność posiadania i wywozu amunicji za granicę. Mężczyzna oświadczył, że jest myśliwym i nie wiedział, że naboje znajdują się w bagażu. Amunicja została zabezpieczona, a dalsze czynności w tej sprawie prowadzić będzie Prokuratura Rejonowa Wrocław-Fabryczna" - informuje w komunikacie Nadodrzański Oddział Straży Granicznej.