Stowarzyszenie Nowy Wrocław chce, by we Wrocławiu stanęło pięć tężni solankowych.

Po rozmowach z mieszkańcami członkowie stowarzyszenia wskazują, że tężnie mogłyby stanąć np. na Polanie Karłowickiej, w parku Jedności na Zakrzowie, w Lesie Osobowickim, Lesie Sołtysowickim i na terenie kompleksu sportowego przy ul. Kominiarskiej. – Ale chcielibyśmy, aby miasto zorganizowało jeszcze konsultacje społeczne, podczas których będzie można wskazać inne lokalizacje. Tak jak się to stało ze stacjami rowerów miejskich – mówi Mateusz Żak, przewodniczący stowarzyszenia Nowy Wrocław.

– Koszt jednej tężni solankowej wynosi ok. 60 tys. zł. W przypadku pięciu tężni solankowych potrzebnych jest ok. 300 tys. zł. Po postawieniu dochodzi koszt obsługi, czyli wymiana wody solankowej i gałązek. To ok. 2 tys. zł rocznie od jednej tężni – obliczyli członkowie stowarzyszenia.