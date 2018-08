Anatol Gul jest sędzią od ponad 30 lat, prezesem świdnickiego sądu został po raz drugi w kwietniu 2016 roku, już za rządów PiS. W tymże roku jego oświadczenia majątkowe za lata 2013–2015 skontrolowało CBA. Wykryło, że sędzia w rubryce „zasoby pieniężne” nie wpisał papierów wartościowych i obligacji. Sędzia tłumaczył, że był przekonany, iż należy tam wpisać faktycznie posiadane środki pieniężne.

Ministerstwo sprawiedliwości wyjaśnienia przyjęło i sędziego Gula powołało na prezesa świdnickiego Sądu Okręgowego.

Wystarczyło jednak, że prezes wydał jednozdaniowe sprostowanie do kampanii billboardowej „Sprawiedliwe sądy”, która miała wspierać forsowane przez PiS zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Na jednym z billboardów umieszczono informację o tym, że świdnicki sąd wypuścił na wolność pedofila. Prezes Gul we wrześniu 2017 r. publicznie jednym zdaniem to sprostował, bo była to nieprawda.