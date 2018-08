Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał prawomocny wyrok w sprawie Agnieszki Savary – Polki, która chce ze swoimi dwoma synami (3 i 5 lat) zostać w kraju. Jej mąż pochodzi z Indii. Para poznała się w Irlandii, gdzie kobieta wyjechała do pracy.

Tam się pobrali. Mimo że każde z dzieci urodziło się w Polsce, mówi tylko po polsku i ma tylko polskie obywatelstwo, to sąd w Dublinie jest sądem opiekuńczym dzieci. Kobieta – gdy w związku przestało się układać, właśnie w Dublinie zaczęła walczyć o prawo opieki nad synami. To właśnie irlandzki sąd zdecydował w 2016 r., że może z nimi przyjechać do Polski tylko na święta Bożego Narodzenia i zostać tu jedynie do 6 stycznia 2017 r. Po świętach pani Agnieszka do Irlandii nie wróciła.

Dzieci były w Irlandii tylko czasowo

– Boje się o swoje życie – mówi. Już drugi raz uciekła przed mężem do Polski. Przekonuje, że mężczyzna ją bił i znęcał się nad nią psychicznie. Dodaje, że dzieci były w Irlandii tylko czasowo – przez sześć miesięcy. – Ja miałam załatwić swoje sprawy zawodowe i mieliśmy przyjechać mężem do Polski i tu – na działce mojego ojca – budować dom. Takie mieliśmy plany, ale gdy on po raz kolejny zaczął się nade mną znęcać i mnie bić, to te plany legły w gruzach – tłumaczy kobieta.