41-letni Wojciech O. pracował w firmie dbającej o porządek w popularnym wrocławskim pasażu. W weekendy pracy jest tam sporo, bo i imprezowiczów więcej niż w tygodniu. Z relacji jednego ze świadków wynika, że 3 grudnia zeszłego roku na chwilę przysiadł odpocząć, gdy podeszło do niego dwóch nastolatków. Jednym z nich był Samuel N., który wg śledczych wyciągnął nóż i wbił go mężczyźnie w szyję, w okolicy ucha.

Policjanci, widząc, że z szyi napadniętego mocno leci krew, wezwali pogotowie. To zajęło się poszkodowanym, a policjanci ruszyli ze świadkiem przez pasaż szukać sprawców. Zatrzymali dwóch nastolatków. – Zapytałem, czy posiadają nóż. Mężczyzna, który dziś jest oskarżonym, powiedział, że tak. Zakuliśmy go w kajdanki. Gdy leżał na ziemi, przeszukaliśmy go i ten nóż znaleźliśmy. Były na nim ślady czerwonej substancji – zeznawał we wtorek przed sądem policjant.