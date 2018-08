Trasę autostradą z Gliwic do Wrocławia Arkadiusz Kołt przejechał w ubiegłym tygodniu bez problemów. Utknął na bramkach przed Bielanami Wrocławskimi. Do każdej z kas ustawionych było ok. 30 samochodów, a czytelnik „Wyborczej” do swojej musiał odstać ponad 30 minut.

– Postanowiłem – napisał w liście – że miarka się przebrała i z racji tego, że kolejnego dnia musiałem jechać do Gliwic kupię via Auto. Niestety pani w „kasie” nie była mi w stanie udzielić informacji dokładniejszej, niż „proszę spróbować na jakiejś stacji”.

Arkadiusz Kołt więc spróbował – najpierw na jednym Orlenie przy wyjeździe z A4, potem na kolejnym gdzie usłyszał, że „aktualnie nie można u nich kupić, żadnego z urządzeń” ani via Auto, ani Via Toll. Polecono mu za to BP przy al. Karkonoskiej we Wrocławiu. Tu kierowca otrzymywał informację, że urządzenia owszem są, ale…

– Była godz. 20.30 i nie było nikogo, kto mógłby mi to urządzenie sprzedać – opowiada czytelnik, który usłyszał, że może spróbować via Auto kupić następnego dnia rano, bo wtedy powinien być ktoś, kto ma szkolenie by sprzedać urządzenie. Polecono mu przyjechać wcześniej, bo kupno „zajmuje dobrą chwilę” i klient powinien „uzbroić się w cierpliwość”.