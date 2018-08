W Muzeum Gross-Rosen można oglądać nową wystawę czasową „Powstanie Warszawskie piosenką i wierszem pisane”. Ekspozycja przygotowana przez Książnicę Pomorską im. Staszica w Szczecinie przedstawia unikalne fotografie uczestników zrywu i zburzonej przez hitlerowców stolicy.

Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia i trwało do 3 października. Pochłonęło od 150 do 200 tys. ofiar cywilnych i 16 tys. polskich żołnierzy. W sierpniu po raz pierwszy Niemcy wysłali z miasta transporty warszawiaków. Najpierw trafiali do obozu przejściowego w Pruszkowie. 12 i 13 sierpnia sześć tysięcy osób przewieziono do Auschwitz. W sumie Niemcy deportowali z Warszawy około 550 tys. mieszkańców i blisko 100 tys. ludzi z najbliższych okolic miasta. 55 tys. osób wywieźli stamtąd do obozów koncentracyjnych, w tym 17 tys. kobiet i dzieci.

Najwięcej trafiło właśnie do Auschwitz. Około trzy tysiące osób przetransportowano też do Gross-Rosen w niewielkiej dziś dolnośląskiej Rogoźnicy. – To był etap przejściowy – mówi dyrektor Muzeum Gross-Rosen Janusz Barszcz. – Byli tu kilka dni, po czym odsyłano ich do innych miejsc.