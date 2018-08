Jacek Międlar to były już katolicki ksiądz, usunięty ze stanu duchownego za głoszenie antysemickich i ksenofobicznych treści. W kwietniu 2016 r., jeszcze jako kapłan, wygłosił w białostockiej katedrze kazanie na mszy z okazji 82. rocznicy powstania Obozu Narodowo-Radykalnego.

– Największą przeszkodą na drodze ruchu wolnościowego zdążającego do umocnienia narodu nie są oligarchowie, mafia, establishment czy wrogowie, ale zwykłe tchórzostwo, żydowska pasywność – mówił wtedy. – Ciemiężyciele i pasywny żydowski motłoch będzie chciał was rzucić na kolana, przeczołgać, przemielić, przełknąć, przetrawić, a na koniec będzie chciał was wypluć, bo jesteście niewygodni.

Białystok rozgrzesza „żydowskie tchórzostwo”

Za te słowa przepraszała później białostocka kuria. A po doniesieniach Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita” i posłanki Joanny Scheuring-Wielgus sprawę zaczęła badać prokuratura. Wszczęte śledztwo szybko zostało jednak umorzone przez ówczesnego szefa Prokuratury Okręgowej w Białymstoku Marka Czeszkiewicza, awansowanego później na zastępcę prokuratora regionalnego w Białymstoku, dziś poza prokuraturą (ostatnio doradzał marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu).