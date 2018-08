Do Charkowa z Wrocławia polecimy od 28 października, dwa razy w tygodniu: w środy i niedziele. Ceny zaczynają się od 39 złotych. Prócz lotów Wrocław - Charków, Wizz Air ogłosił również loty z Gdańska do Charkowa (dwa razy w tygodniu) i z Warszawy do Wiednia (codziennie).

- To doskonała okazja dla naszych pasażerów podróżujących w celach biznesowych i turystycznych, aby odkrywać nowe miejsca na mapie Europy. WIZZ jako europejska linia lotnicza, zawsze chce tworzyć coraz ciekawsze możliwości dla swoich klientów w całej Europie i poza nią. Nasz stały wzrost w Polsce dodatkowo wzmacnia zaangażowanie Wizz Air w całym kraju, ale także w regionach i na lotniskach w Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu - komentuje Andras Rado, menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air.

Po najnowszych zmianach WIZZ oferuje 161 tras do 31 krajów z Polski, z ponad 10,3 milionami miejsc w sprzedaży w 2018 r. z 8 polskich lotnisk.