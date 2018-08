Pokoje jedno- i dwuosobowe, do tego restauracja, biblioteka, pokój wspomnień i kameralny ogród - ośrodek w zespole klasztornym bonifratrów ma przypominać co najmniej czterogwiazdkowy hotel. Cena za miesięczny pobyt w Rezydencji Święta Jadwiga ma wynosić około 5,5 tys. zł.

W obiekcie o powierzchni 5,5 tys. m kw. wykończonym w standardzie premium będzie mogło zamieszkać 130 seniorów, w tym osoby z chorobą Alzheimera, dla których przewidziano dedykowany im oddział. Z myślą o ich potrzebach zaprojektowany został również ogród. Podopieczni będą mogli tam odpoczywać i spotykać się ze swoimi rodzinami.

Umowa z zakonnikami

Dom opieki prowadzić będzie firma Orpea Polska, która uznawana jest za europejskiego lidera opieki długoterminowej i rehabilitacji stacjonarnej. Jej udziały wyceniane są na giełdzie paryskiej na blisko 5 mld euro. Należy do niej ponad 700 ośrodków w niemal całej Europie (m.in. Francji, Niemczech, Szwajcarii i Belgii). W styczniu tego roku spółka stała się właścicielem pierwszego we Wrocławiu luksusowego domu opieki nad seniorami Angel Care przy ul. Dyrekcyjnej. Odkupiła go od jednej z największych firm deweloperskich w kraju - Angel Poland Group. Centrum urządzone zostało w dawnym szpitalu Uniwersytetu Medycznego. Jego neogotycka część powstała w 1898 r., kolejną dobudowano w latach 20. XX w. Budynek jest pod ochroną konserwatora zabytków, dlatego przeszedł generalny remont i został odnowiony z zachowaniem oryginalnej konstrukcji oraz historycznego charakteru.