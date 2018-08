Do wypadku doszło w piątek, 21 czerwca 2013 r., około godz. 10.55 we Wrocławiu. Oskarżona Grażyna Z. prowadziła tramwaj linii OL przez ul. Piastowską od strony ul. Grunwaldzkiej. Na skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza jej pojazd wjechał w tramwaj linii OP prowadzony przez Urszulę M., który zmierzał w przeciwnym kierunku.

Tramwaje miały na tym skrzyżowaniu pojechać na wprost. Pojazd Grażyny Z. skręcił jednak w lewo, w Sienkiewicza. Początkowo służby informowały, że rannych zostało 25 osób. Później mówiono o 22, w tym dwóch motorniczych. Śledztwo ustaliło, że w wypadku rannych zostało 26 osób. Byli to głównie pasażerowie linii OL. Najbardziej ucierpiał Leon T. – mężczyzna spędził w szpitalu ponad tydzień.

W grudniu 2017 r. sąd pierwszej instancji zdecydował warunkowo umorzyć postępowanie wobec Grażyny Z. na dwuletni czas próby. Motornicza miała też zapłacić 500 zł na pomoc postpenitencjarną. Sąd uznał wtedy, że oskarżona nieumyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnie spowodowała katastrofę w ruchu lądowym przez to, że bezpośrednio przed skrzyżowaniem z ul. Sienkiewicza nie zachowała szczególnej ostrożności, nieprawidłowo zdalnie nastawiła zwrotnicę do jazdy w lewo oraz nieprawidłowo obserwowała to, co dzieje się przed tramwajem. Wjechała na skrzyżowanie, przez co doszło do zderzenia.